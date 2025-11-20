Schienbein im Training gebrochen: Ski-Ass fällt lange aus

Mit Platz 12 im Riesentorlauf von Sölden im Gepäck reiste Katie Hensien zur zweiten Weltcup-Station nach Levi. Doch am Vortag des Rennens kam es zu einem Zwischenfall. „Ich habe mich im Training am Knöchel verletzt. Leider falle ich für das Rennen in Levi aus“, begründete die US-Amerikanerin die kurzfristige Startabsage.

Zur genaueren Abklärung reiste die Technikspezialistin zurück in die Staaten, um sich von den Mannschaftsärzten untersuchen zu lassen. „Ich habe mir mein Schienbein gebrochen. Es gab aber keine Verschiebungen und meine Bänder sind nicht betroffen“, gab die 25-Jährige auf Instagram bekannt.