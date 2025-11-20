Startschuss für Bob und Skeleton
Weltcup-Auftakt auf der Baustelle Olympiabahn: „Stimmung kommt da keine auf“
Bob-Pilot Markus Treichl (r.) ortet noch keine Olympia-Stimmung. Aber ganz ohne die fünf Ringe ging es dieser Tage für ihn und seine Crew (Leo Sares, Markus Sammer, Sascha Stepan und Daiyehan Nichols-Bardi, v. l.) nicht.
Cortina d’Ampezzo Knapp zweieinhalb Monate vor den Winterspielen fiebert das Bob- und Skeleton-Lager dem Weltcup-Auftakt am Olympia-Schauplatz Cortina (ITA) entgegen. Die Baustelle macht dem Flair den Garaus.