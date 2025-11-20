Transporter prallte beim Abbiegen gegen Auto: Zwei Verletzte bei Unfall in Kematen

Kematen – Im Gemeindegebiet von Kematen kam es am Donnerstag im Frühverkehr zu einem Unfall mit zwei Verletzten. Wie die Polizei berichtet, wollte der 26-jährige Lenker eines Klein-Lkw gegen 7.25 Uhr auf der Sellrainstraße nach links abbiegen und ordnete sich in die Abbiegespur ein. Als er die Gegenspur queren wollte, prallte der Transporter gegen das entgegenkommende Auto einer 43-Jährigen, die Richtung Zirl unterwegs war.