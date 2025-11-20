Großer Erfolg
Welche neue Sportart in Kitzbühel für Begeisterung sorgt
Nach einer erfolgreichen ersten Saison verabschieden sich die beiden Padel-Plätze auf der Reither Wiese bis März 2026 in die Winterpause.
© Kitzbühel Tourismus
Kitzbühel Tourismus zieht bei den neuen Padel-Courts auf der Reither Wiese nach ihrer Premiere im August 2025 eine positive Bilanz. Mit über 800 Spielstunden und 425 aktiven Nutzern hat der Trendsport in der Gamsstadt sofort Fuß gefasst. Die Winterpause dauert bis März 2026.