Tag der offenen Ausbildung: Plansee bietet Lehrberufe zum Anfassen und selbst ausprobieren

Am Samstag, den 29. November, lädt das Ausbildungszentrum der Plansee Group in Breitenwang/Reutte von 9 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür. BesucherInnen erwartet ein Einblick in die moderne Lehre mit zahlreichen Mitmachstationen, an denen technische Berufe greifbar werden.

Breitenwang, Reutte – Die Plansee Group bildet in Reutte in fünf technischen Berufen aus und betreibt eine werkseigene Fachberufsschule. Aktuell lernen und arbeiten 120 Lehrlinge im hochmodernen Ausbildungszentrum und in den Betriebsabteilungen. Am Tag der offenen Ausbildung geben sie gemeinsam mit dem Ausbildungsteam Einblicke in technische Berufsfelder, Technologien und Produkte rund um Wolfram und Molybdän.

Wie ein Lehrling fühlen

An zahlreichen Mitmachstationen können die Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden und Lehre und Technik hautnah erleben. Ob Drehen, Fräsen oder Schleifen – klassische Fertigungsprozesse werden ebenso vorgestellt wie die Sondertechnologien Lasergravieren, 3D-Druck oder der Einsatz eines Kooperationsroboters.

Die Ausbildungsbereiche Werkstoff-, Labor- und Elektrotechnik präsentieren sich mit Experimenten und kreativen Bastelaktionen. So kann jeder selbst in die Rolle eines Lehrlings schlüpfen und entdecken, wie vielseitig, zukunftsorientiert und praxisnah eine technische Ausbildung heute ist.

Weihnachtsmarktflair zwischen Werkbänken

Eltern, Schülerinnen und Schüler erhalten Informationen über die Ausbildungsmöglichkeiten in Reutte: von Details zu Lehrberufen und Berufsschule sowie den Voraussetzungen für eine Bewerbung bis zum Ablauf der Lehre und den späteren Jobperspektiven bei Plansee und Ceratizit. Auch für das leibliche Wohl und vorweihnachtliche Stimmung ist gesorgt.