Berufs- und Bildungsmesse setzt auf Praxis und Dialog

Die Visio Tirol als zentraler Treffpunkt für Schüler, Studierende und die Wirtschaft ist zurück.

Ein Comeback nach zehn Jahren Pause: Die Berufs- und Bildungsmesse Visio Tirol meldet sich zurück und positioniert sich als zentrale Plattform für die Berufs- und Bildungsorientierung im Land. Hinter der Veranstaltung, die am 26. und 27. November 2025 in der Messe Innsbruck über die Bühne geht, steht mit der SoWi-Holding ein Organisator mit über 20 Jahren Erfahrung. Ziel ist es, eine Brücke zwischen der heimischen Wirtschaft, den Bildungseinrichtungen und der nächsten Generation von Fachkräften zu schlagen.

In Zeiten, in denen der Fachkräftemangel die Unternehmen fordert, Schulen um genügend Schüler ringen und junge Menschen vor der Qual der Berufswahl stehen, soll die Visio Tirol eine entscheidende Orientierungshilfe bieten. Für Jugendliche und junge Erwachsene, die sich im Dschungel der Möglichkeiten oft verloren fühlen, schafft die Messe einen Raum für persönliche Begegnungen und praxisnahe Einblicke.

Wer die Fachkräfte von morgen gewinnen möchte, braucht direkten Kontakt.“ Matthias Penz, GF der SoWi-Holding

In einer Zeit, in der der Wettbewerb um Talente intensiver wird, liegt der Fokus darauf, durch authentische Gespräche auf Augenhöhe und die Vermittlung von Perspektiven zu überzeugen. Statt reiner Informationsvermittlung setzt man daher auf der Visio auf ein interaktives Konzept: Workshops, „Hands-on-Stationen“ und Diskussionsrunden sollen es den Besuchern ermöglichen, Bildungswege und Berufe aktiv zu „begreifen“ und so die eigenen Neigungen und Talente zu entdecken. „Mit dem Rahmenprogramm kann man herausfinden, was man in Zukunft machen möchte“, betont SoWi-Holding-Geschäftsführer Matthias Penz. „Hier spricht man mit Menschen, die den Job wirklich machen, probiert Workshops und Mitmachstationen aus und entdeckt so, was zu einem passt“, ergänzt Florian Brunner, ebenfalls Geschäftsführer der SoWi-Holding.

Wir wollen junge Menschen bei ihren nächsten Schritten unterstützen.“ Florian Brunner, GF der SoWi-Holding

Für die mehr als 130 Aussteller – darunter über 20 Hochschulen, 45 weiterführende Schulen sowie 35 Unternehmen und Lehrbetriebe – ist die Messe eine wichtige Bühne, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren und dem potenziellen Nachwuchs auf Augenhöhe zu begegnen.

Die SoWi-Geschäftsführer sind überzeugt, dass jene Aussteller, die dem Nachwuchs authentische Einblicke gewähren und die Möglichkeit zum Ausprobieren geben, im Wettbewerb um die besten Köpfe die Nase vorn haben werden. „Wir wollen den Ausstellern die bestmögliche Plattform bieten, um echte, langfristige Beziehungen zu zukünftigen Talenten aufzubauen“, so die beiden Veranstalter ab­schließend.

Anreise zur Visio 2025 Für eine stressfreie Anreise zur Visio Tirol empfiehlt sich die Nutzung der Öffis. Wer mit der ÖBB anreist, kann 22 % Rabatt erhalten. (Über die Homepage der Visio Tirol buchbar) Anreise Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Zug: Die ÖBB-Haltestelle „Innsbruck Messe" liegt direkt beim Messegelände. Dort halten regelmäßig S-Bahnen und Regionalzüge (REX).

Straßenbahn & Bus: Die Straßenbahnlinie 1 hält direkt vor den Eingängen der Messe. Auch die Buslinien 4, A und 504 halten in der Nähe der Messe.

Die Parkmöglichkeiten direkt am Messegelände sind begrenzt. Falls es doch das Auto als Transportmittel sein soll, empfehlen die Veranstalter die kostenpflichtige InnenSTADT Garage in der Kaiserjägerstraße 1 (Fußweg zur Messe: ca. 5 Minuten).

Es ist auf jeden Fall ratsam, sich vorab über die genauen Fahrpläne und die Verfügbarkeit der Parkmöglichkeiten zu informieren.

Wann: 26. und 27. November 2025

26. und 27. November 2025 Wo : Messe Innsbruck, Halle D/E

: Messe Innsbruck, Halle D/E Web: www.visio-tirol.at