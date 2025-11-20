Rückruf von Kleinkind-Spielzeug „Pop-it Spinner“ von Ravensburger

Wien – Der deutsche Hersteller Ravensburger ruft die Spielzeuge „Pop-it Spinner: Leopard“ und „Pop-it Spinner: Affe“ aus der Kleinkinderserie „Play+“ zurück. Laut Aussendung können sich beim Gebrauch der genannten Artikel Kleinteile ablösen, es bestehe Erstickungsgefahr. „Die Produkte dürfen ab sofort nicht mehr verwendet werden“, hieß es.

Angeführt wurden sämtliche Produkte „Pop-it Spinner: Leopard“ und „Pop-it Spinner: Affe“ mit den Chargen-Nummern SM17774P1, SM17874P1, SM21374P1, SM24874P1, SM35974P3, SM36774P3, SM35974P5 oder SM36774P5.