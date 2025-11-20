Rückruf von Kleinkind-Spielzeug „Pop-it Spinner“ von Ravensburger
Wien – Der deutsche Hersteller Ravensburger ruft die Spielzeuge „Pop-it Spinner: Leopard“ und „Pop-it Spinner: Affe“ aus der Kleinkinderserie „Play+“ zurück. Laut Aussendung können sich beim Gebrauch der genannten Artikel Kleinteile ablösen, es bestehe Erstickungsgefahr. „Die Produkte dürfen ab sofort nicht mehr verwendet werden“, hieß es.
Angeführt wurden sämtliche Produkte „Pop-it Spinner: Leopard“ und „Pop-it Spinner: Affe“ mit den Chargen-Nummern SM17774P1, SM17874P1, SM21374P1, SM24874P1, SM35974P3, SM36774P3, SM35974P5 oder SM36774P5.
Die Chargen-Nummer befindet sich auf dem Boden der Packung und der Unterseite des Produkts. Es wurde gebeten, die betroffenen Produkte direkt an Ravensburger zurückzusenden oder diese unter Vorlage des Kaufbelegs beim Händler zu retournieren – der Kaufpreis wird jeweils zurück erstattet. (APA, TT.com)