Lehre: Das Ticket in die Zukunft

Eine Lehre bietet Top-Ausbildung, attraktive Gehälter und eine krisenfeste Perspektive.

Die Lehre ist ein unverzichtbares Fundament für den Wirtschaftsstandort Tirol und ein krisensicheres Sprungbrett für junge Talente. Der Fachkräftebedarf in Tirol ist ungebrochen. Mit über 1000 unbesetzten Lehrstellen übersteigt die Nachfrage der Unternehmen weiterhin deutlich die Zahl der Suchenden, wie die Zahlen des AMS Tirol belegen. Doch wie finden Jugendliche im Dschungel der Möglichkeiten genau jenen Lehrberuf, der zu ihnen passt, bleibt doch für viele Schülerinnen und Schüler die Berufswelt oft abstrakt. Genau hier setzt die Visio Tirol an. Ihr Ziel: eine Brücke zwischen der heimischen Wirtschaft, den Bildungseinrichtungen und der nächsten Generation von Fachkräften zu schlagen.

Unkomplizierter Kontakt

Ein zentrales Angebot der Messe ist der direkte und unkomplizierte Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern. Mehr als 35 Unternehmen und Lehrbetriebe aus den verschiedensten Branchen werden vor Ort sein. Für Lehrstellensuchende ist dies die einmalige Chance, im persönlichen Gespräch mit Ausbildern und aktuellen Lehrlingen einen authentischen Einblick in den Berufsalltag zu erhalten. Fragen wie „Was erwartet mich in diesem Beruf wirklich?“ oder „Welche Eigenschaften sollte ich mitbringen?“ können hier auf Augenhöhe geklärt werden.

Praxisnahes Wissen trifft auf digitale Kompetenz: Moderne Lehrberufe verbinden traditionelles Handwerk mit innovativer Technik. © iStockphoto

Angreifen statt ansehen

Statt trockener Theorie setzt die Visio auf ein interaktives Konzept. An zahlreichen Hands-on-Stationen können Jugendliche selbst aktiv werden und berufstypische Tätigkeiten ausprobieren. Ob am Schweißsimulator, beim Programmieren einfacher Codes oder beim Zusammenbau technischer Werkstücke – das praktische Erleben hilft, Stereotype abzubauen und die eigenen Fähigkeiten und Interessen besser einzuschätzen. Dieser Ansatz macht die Vielfalt moderner Lehrberufe greifbar und zeigt, wie digital und innovativ viele Ausbildungen heute sind.

Alle Infos unter einem Dach

Neben dem direkten Kontakt zu den Tiroler Betrieben dient die Berufs- und Bildungsmesse auch als umfassende Informationsdrehscheibe. Experten von Institutionen wie der Wirtschaftskammer oder der Arbeiterkammer werden ebenso vertreten sein wie Vertreter der Berufsschulen. Hier können sich Jugendliche und ihre Eltern auch gezielt über Modelle wie „Lehre PLUS Matura“ informieren, das die praktische Ausbildung mit der Reifeprüfung verbindet und so alle Karrierewege offenlässt. Diese doppelte Qualifikation eröffnet nicht nur verbesserte Karrierechancen, sondern auch den Zugang zu Universitäten und Fachhochschulen. Auch hier bietet die Visio umfassende Informationen.

© Franz Oss

„Ein echter Karriereweg mit vielen Perspektiven“

David Narr, Fachkräftekoordinator der WK Tirol, ist überzeugt, die Lehre ist keine Sackgasse, sondern ein echtes Sprungbrett.

Die duale Ausbildung ist ein Fundament der Tiroler Wirtschaft, doch sie kämpft noch immer mit alten Mythen und einem überholten Image. David Narr, Fachkräftekoordinator der Wirtschaftskammer Tirol, will das ändern. Im TT-Gespräch räumt er mit Vorurteilen auf.

Hartnäckig hält sich der Mythos, die Lehre sei eine berufliche Sackgasse. Was entgegnen Sie dem?

David Narr: Da muss man nicht einmal dagegen argumentieren. Zahlreiche Beispiele herausragender Persönlichkeiten wie Artur Thöni, Fritz Unterberger oder Anton Pletzer machen diese Annahme unhaltbar. Allesamt ehemalige Lehrlinge, die weit über ihre ursprüngliche Ausbildung hinaus Karriere gemacht haben. Die Lehre ist keine Sackgasse, sondern ein echtes Sprungbrett. Die Fachberufslehre ist also kein Kompromiss oder ein letzter Ausweg, sondern ein echter Karriereweg mit Zukunft. Vom Berufsschüler/der Berufsschülerin zum Meister/zur Meisterin, vom Facharbeiter/der Facharbeiterin zur Führungskraft oder zum eigenen Betrieb – alles ist möglich.

Ein weiterer Vorbehalt ist, dass Lehrabsolventen weniger verdienen als Akademiker. Stimmt das noch?

Narr: Das mag einmal so gewesen sein. Heute kann ich ganz salopp sagen: Wer einen Blick in die Statistik wirft und rechnen kann, kommt auf ein anderes Ergebnis.

Kritiker behaupten, Lehrlinge seien nicht ausreichend auf die Jobs von morgen vorbereitet.

Narr: Das Gegenteil ist der Fall. Lehrlinge stehen mitten in der betrieblichen Praxis und werden „state of the art“ ausgebildet. Wer sonst als unsere oft im weltweiten Wettbewerb stehenden Unternehmen kann besser auf die Zukunft vorbereiten?

Was sagen Sie einem jungen Menschen, der heutzutage vor der Berufswahl steht?