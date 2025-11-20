Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Bruder und Schwester in Not hilft die Armut von Menschen in Tansania zu verbessern.
Paskazia Isdory erzählt: „Seit ich den neuen Ofen habe, konnte ich zwei meiner Kinder in die Sekundarschule schicken. Jetzt haben sie Zeit zum Lernen!“ Die Rede ist von ihrem neuen CHEMA-Rocket-Ofen.
Mühsames Holzsammeln
Frau Isdory lebt mit ihrer Familie im Dorf Nyakatete im Nordwesten Tansanias. Wie viele Eltern hat sie bis vor kurzem auf einem sogenannten Drei-Stein-Feuer für die Familie gekocht. Das Kochen auf diesem offenen Feuer im Haus braucht viel Holz, das traditionellerweise von Frauen und Kindern gesammelt wird. Da es keine großen Wälder gibt, dauert das Sammeln Stunden. Zeit, die den Kindern für Schule und Lernen fehlt. Darüber hinaus verursacht der entstehende Rauch gesundheitliche Probleme wie Atemwegs- oder Augenerkrankungen.
„Habe es genossen“
Paskazia Isdory gehört zu den ersten Personen, die von den CHEMA-Rocket-Öfen profitieren konnten. CHEMA heißt die lokale Partnerorganisation von Bruder und Schwester in Not, bei der sie sich um Teilnahme am Projekt beworben hat. „Als ich den Ofen in meiner Küche aufstellte und anfing, damit zu kochen, sah ich, dass sich das Problem Feuerholzes gelegt hatte!“ erzählt sie. Sie brauche jetzt nur mehr ein Stück Holz pro Mahlzeit, das Kochen gehe schneller und durch den integrierten, Wärme speichernden Ziegelstein, bleibe das Essen lange warm. „Ich habe den Moment genossen!“, sagt sie. „Und meinen Kindern habe ich gesagt, dass ihr Bildungsweg jetzt reibungslos verlaufen würde: Sie würden aus der Schule kommen, etwas zu essen be-kommen und mehr Zeit für Hausaufgaben haben.“ Eine Erwartung, die mehr als erfüllt wurde: Zwei ihrer Kinder besuchen bereits die Sekundarschule.
Bitte um Spenden
In den Bezirken Karagwe und Kyerwa in Tansania kochen zahlreiche Familien auf Drei-Stein-Feuern. In Tirol wird im Rahmen der diesjährigen Adventsammlung von Bruder und Schwester in Not für das Ofen-Projekt gesammelt.
Bruder und Schwester in Not
Bereits 20 Euro ermöglichen einer Familie die Anschaffung eines Rocket-Ofens.
Mit 141 Euro finanzieren Sie ein Startpaket mit Ofen, Einschulung und nachhaltigen Briketts aus Reisschalen, einem natürlichen Abfallprodukt. Bitte unterstützen auch Sie tansanische Familien. Ein Ofen für die Eltern ermöglicht Bildung für die Kinder.
Spendenkonto: AT59 3600 0000 0066 8400
Bruder und Schwester in Not trägt das Österreichische Spendengütesiegel, Spenden sind somit steuerlich absetzbar. Infos zum Spendengütesiegel und zur steuerlichen Absetzbarkeit unter www.osgs.at