Einreise, Tickets, Gegner: Das müssen Österreich-Fans zur WM in Nordamerika wissen

Österreich hat sich zum ersten Mal seit 28 Jahren für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Einige Fans werden sich die Wochen zwischen 11. Juni und 19. Juli 2026 dick im Kalender anstreichen. Nur wohin die Reise für die Österreicher geht, steht noch nicht fest: Von Mexiko-Stadt bis ins 3900 Kilometer entfernte Toronto sind viele Spielorte möglich.