Kunst-Gipfeltreffen in Gurgl: Neuner und Mayer vereinen Malerei und Mode

Zwei Tirolerinnen mit internationaler Strahlkraft präsentieren ab 12. Dezember im Gurgl Carat ihre Werke. Die Ausstellung „Alpine ARTzeit“ bringt die Malerin Iris Marisa Neuner und die Modedesignerin Marlene Mayer auf 2.000 Metern Höhe zusammen.

Sölden – Im hochalpinen Ambiente des Gurgl Carat treffen zwei kreative Welten aufeinander. Die Künstlerin Iris Marisa Neuner zeigt ihre Werkserien „GIA“ und „FROZEN“, während Modedesignerin Marlene Mayer ihre von Neuners Kunst inspirierten Kleider präsentiert.

Die aus Gins im Oberland stammende Neuner hat sich mit ihrer zeitgenössischen Kunst international einen Namen gemacht. Ihre Werke, die vom fotografischen Bokeh-Effekt inspiriert sind, übertragen das Spiel aus Licht und Unschärfe auf Naturleinen. Über 47.000 Follower begleiten ihre Arbeit auf Instagram.

Heute lebt und arbeitet die Künstlerin Iris Marisa Neuner in ihrem Münchner Studio. © Neuner

Marlene Mayer, gebürtige Ötztaler Umhausenerin, führt seit 2012 ihr Atelier „Das Kleid“ in Salzburg. Als Kleidermacher-Meisterin hat sie sich auf Braut- und Abendmode spezialisiert. Zuletzt wurde die Designerin sogar von der Vogue porträtiert.

Die beiden Künstlerinnen lernten sich über Instagram kennen. Aus dieser virtuellen Begegnung entstand eine kreative Zusammenarbeit: Mayer schuf ein Kleid im Stil von Neuners „GIA“-Serie.