Das volle Spektrum:Höher Bildende Schulen
Auf der Visio sind auch Tirols Universitäten und Fachhochschulen vertreten, um über die Möglichkeiten eines Studiums zu informieren.
Wenn man an Tirol denkt, kommen einem oft zuerst Berge und Tourismus in den Sinn. Doch das Land hat sich längst auch zu einem pulsierenden Wissensstandort mit internationaler Strahlkraft entwickelt. Für Maturantinnen, Maturanten und alle Bildungsinteressierten stellt sich daher eine spannende Frage: Welcher akademische Weg ist der richtige? Die Auswahl ist beeindruckend und reicht von traditionsreichen Universitäten bis zu hochmodernen, praxisorientierten Fachhochschulen (FH).
Tradition und Forschung
An der Spitze der Tiroler Bildungslandschaft stehen zwei renommierte Institutionen. Als größte und älteste Hochschule des Landes bietet die Universität Innsbruck eine immense Fächervielfalt von den Geisteswissenschaften bis zur Technik. Unmittelbar daneben sichert die Medizinische Universität Innsbruck die hochkarätige Ausbildung zukünftiger Ärzte und Forscher.
Neben den großen Universitäten haben sich hochspezialisierte Hochschulen etabliert. Die private Universität UMIT Tirol widmet sich topaktuellen Themen wie Gesundheitswissenschaften und Medizintechnik. Wer die Zukunft im Klassenzimmer mitgestalten möchte, findet an der Pädagogischen Hochschule Tirol (PHT) sowie der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule – Edith Stein (KPH) die ideale Ausbildung für den Lehrberuf und soziale Arbeitsfelder.
Die Praxis-Motoren
Ein Markenzeichen des Standorts sind die Fachhochschulen, die eine enge Verzahnung von Lehre und Wirtschaft leben. Allen voran das MCI | Die Unternehmerische Hochschule® sowie die FH Kufstein Tirol, die mit starker Praxisorientierung und internationaler Ausrichtung punkten.
Die auf Gesundheitsberufe fokussierte FH Gesundheit Innsbruck ist ebenfalls ein wahrer Karriere-Beschleuniger. Hier wird Praxisbezug großgeschrieben, um den Studierenden den bestmöglichen Start ins Berufsleben zu ermöglichen.
Die Tiroler Hochschullandschaft ist so vielfältig wie das Land selbst und bietet für jede Begabung und jedes Karriereziel den passenden Weg.
Eine Option, die viele Türen öffnet
Moderne weiterführende Schulen setzen auf Praxisnähe, Teamwork und Verantwortungsbewusstsein.
Die Pflichtschulzeit ist vorbei – ein wichtiger Meilenstein im Leben junger Menschen. Doch was kommt danach? Eine Option, die weit mehr ist als nur „weiter die Schulbank zu drücken“, ist der Besuch einer höheren Schule (BHS). Sie ist eine wertvolle Investition in die eigene Zukunft.
Mehr als nur eine Bedenkzeit
Eine weiterführende Schule schenkt vor allem eines: wertvolle Zeit. Zeit, um sich selbst besser kennen zu lernen, verborgene Interessen zu entdecken und persönliche Stärken gezielt zu entwickeln. Ob HTL, HAK, HLW oder ein Gymnasium – jede Schulform bietet den idealen Raum zur fachlichen, aber auch zur persönlichen und sozialen Entfaltung, die für den späteren Karriereweg entscheidend ist.
Praxisluft statt Pauken
Der Unterricht in den modernen weiterführenden Schulen Tirol hat längst nichts mehr mit trockenem Pauken zu tun. Heute wird größter Wert auf Praxisnähe gelegt. In Werkstätten, Projektwochen, Übungsfirmen oder bei externen Praktika können Jugendliche schon früh ausprobieren, ob ihnen Technik, Wirtschaft, Tourismus oder Soziales wirklich liegt. Das Sammeln dieser praktischen Erfahrungen ist ein unschätzbarer Vorteil für das spätere Berufsleben. Gleichzeitig werden Kompetenzen wie kritisches Denken, Teamarbeit und Verantwortungsbewusstsein gefördert.
Klares Plus für die Karriere
Ein höherer Bildungsabschluss eröffnet bessere Chancen am Arbeitsmarkt. Absolventen weiterführender Schulen haben nicht nur eine größere Auswahl bei potenziellen Jobs, sondern verdienen im Durchschnitt auch besser.
Letztlich ist der Besuch einer BHS auch eine Zeit der persönlichen Bereicherung. Man lernt neue Menschen kennen, arbeitet im Team an gemeinsamen Zielen und gewinnt Selbstvertrauen. Eine Entscheidung, die sich in jeder Hinsicht auszahlt.
Unis und Fachhochschulen
Universität Innsbruck:
- Als größte Universität Tirols bietet sie eine breite Palette an Studienrichtungen, die von Geistes- und Sozialwissenschaften über Naturwissenschaften bis hin zu Technik reichen.
Med-Uni Innsbruck:
- Die Universität ist auf den Gesundheitsbereich spezialisiert und bildet Ärztinnen/Ärzte sowie Forscherinnen/Forscher aus. Zu den Studiengängen gehören Humanmedizin, Zahnmedizin, Biomedizin und Gesundheitswissenschaften.
UMIT Tirol:
- Eine private Universität mit Fokus auf Gesundheitswissenschaften, Medizintechnik und Digitalisierung. Sie hat Standorte in Hall in Tirol, Landeck sowie Lienz.
Pädagogische Hochschulen Tirol:
- Die PHT bildet Lehrpersonen für verschiedene Schultypen aus und bietet Weiterbildungen im Bildungsbereich an.
- Die renommierte Kirchliche Pädagogische Hochschule – Edith Stein (KPH) bietet Ausbildungen in den Bereichen Religionspädagogik, Sozialarbeit, Erwachsenenbildung und Lehramt an.
FH Kufstein Tirol:
- Diese Fachhochschule bietet Studiengänge in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Management und digitale Medien. Der Schwerpunkt der Fachhochschule liegt auf einer praxisnahen Ausbildung und der Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Region.
FH Gesundheit Innsbruck:
- Der Fokus dieser Fachhochschule liegt auf Gesundheitsberufen wie Pflege, Physiotherapie sowie Gesundheits- und Sozialmanagement. Das Studium zeichnet sich durch einen hohen Praxisbezug aus.
Management Center Innsbruck:
- Das MCI ist eine Fachhochschule mit starker Praxisorientierung und internationaler Ausrichtung. Es werden Studiengänge in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Life Sciences und Management angeboten.