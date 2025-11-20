Das volle Spektrum:Höher Bildende Schulen

Auf der Visio sind auch Tirols Universitäten und Fachhochschulen vertreten, um über die Möglichkeiten eines Studiums zu informieren.

Wenn man an Tirol denkt, kommen einem oft zuerst Berge und Tourismus in den Sinn. Doch das Land hat sich längst auch zu einem pulsierenden Wissensstandort mit internationaler Strahlkraft entwickelt. Für Maturantinnen, Maturanten und alle Bildungsinteressierten stellt sich daher eine spannende Frage: Welcher akademische Weg ist der richtige? Die Auswahl ist beeindruckend und reicht von traditionsreichen Universitäten bis zu hochmodernen, praxisorientierten Fachhochschulen (FH).

Tradition und Forschung

An der Spitze der Tiroler Bildungslandschaft stehen zwei renommierte Institutionen. Als größte und älteste Hochschule des Landes bietet die Universität Innsbruck eine immense Fächervielfalt von den Geisteswissenschaften bis zur Technik. Unmittelbar daneben sichert die Medizinische Universität Innsbruck die hochkarätige Ausbildung zukünftiger Ärzte und Forscher.

Neben den großen Universitäten haben sich hochspezialisierte Hochschulen etabliert. Die private Universität UMIT Tirol widmet sich topaktuellen Themen wie Gesundheitswissenschaften und Medizintechnik. Wer die Zukunft im Klassenzimmer mitgestalten möchte, findet an der Pädagogischen Hochschule Tirol (PHT) sowie der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule – Edith Stein (KPH) die ideale Ausbildung für den Lehrberuf und soziale Arbeitsfelder.

Die Praxis-Motoren

Ein Markenzeichen des Standorts sind die Fachhochschulen, die eine enge Verzahnung von Lehre und Wirtschaft leben. Allen voran das MCI | Die Unternehmerische Hochschule® sowie die FH Kufstein Tirol, die mit starker Praxisorientierung und internationaler Ausrichtung punkten.

Die auf Gesundheitsberufe fokussierte FH Gesundheit Innsbruck ist ebenfalls ein wahrer Karriere-Beschleuniger. Hier wird Praxisbezug großgeschrieben, um den Studierenden den bestmöglichen Start ins Berufsleben zu ermöglichen.

Die Tiroler Hochschullandschaft ist so vielfältig wie das Land selbst und bietet für jede Begabung und jedes Karriereziel den passenden Weg.

Eine Option, die viele Türen öffnet

Moderne weiterführende Schulen setzen auf Praxisnähe, Teamwork und Verantwortungsbewusstsein.

Moderne weiterführende Schulen setzen voll auf Praxisnähe. © iStockphoto

Die Pflichtschulzeit ist vorbei – ein wichtiger Meilenstein im Leben junger Menschen. Doch was kommt danach? Eine Option, die weit mehr ist als nur „weiter die Schulbank zu drücken“, ist der Besuch einer höheren Schule (BHS). Sie ist eine wertvolle Investition in die eigene Zukunft.

Mehr als nur eine Bedenkzeit

Eine weiterführende Schule schenkt vor allem eines: wertvolle Zeit. Zeit, um sich selbst besser kennen zu lernen, verborgene Interessen zu entdecken und persönliche Stärken gezielt zu entwickeln. Ob HTL, HAK, HLW oder ein Gymnasium – jede Schulform bietet den idealen Raum zur fachlichen, aber auch zur persönlichen und sozialen Entfaltung, die für den späteren Karriereweg entscheidend ist.

Praxisluft statt Pauken

Der Unterricht in den modernen weiterführenden Schulen Tirol hat längst nichts mehr mit trockenem Pauken zu tun. Heute wird größter Wert auf Praxisnähe gelegt. In Werkstätten, Projektwochen, Übungsfirmen oder bei externen Praktika können Jugendliche schon früh ausprobieren, ob ihnen Technik, Wirtschaft, Tourismus oder Soziales wirklich liegt. Das Sammeln dieser praktischen Erfahrungen ist ein unschätzbarer Vorteil für das spätere Berufsleben. Gleichzeitig werden Kompetenzen wie kritisches Denken, Teamarbeit und Verantwortungsbewusstsein gefördert.

Klares Plus für die Karriere

Ein höherer Bildungsabschluss eröffnet bessere Chancen am Arbeitsmarkt. Absolventen weiterführender Schulen haben nicht nur eine größere Auswahl bei potenziellen Jobs, sondern verdienen im Durchschnitt auch besser.

Letztlich ist der Besuch einer BHS auch eine Zeit der persönlichen Bereicherung. Man lernt neue Menschen kennen, arbeitet im Team an gemeinsamen Zielen und gewinnt Selbstvertrauen. Eine Entscheidung, die sich in jeder Hinsicht auszahlt.