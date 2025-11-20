Geplantes Kopftuchverbot würde 12.000 Mädchen treffen

Im Dezember soll im Nationalrat das Gesetz beschlossen werden, das Mädchen unter 14 Jahren das Tragen eines Kopftuchs in der Schule untersagt. Die Regierung ist überzeugt, dass das Gesetz diesmal verfassungskonform ausgestaltet ist.

Wien – Die Frage nach der Zahl der Betroffenen wurde immer wieder gestellt, jetzt hat die Regierung eine Antwort darauf gegeben: Vom geplanten Kopftuchverbot an Schulen wären aktuell rund 12.000 Mädchen unter 14 Jahren betroffen. 2019 – damals wurde das später vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) gekippte erste Kopftuchverbot beschlossen – seien es noch 3000 gewesen, erklärte Familien- und Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) am Donnerstag vor JournalistInnen.

Zahlen hochgerechnet

Die Zahlen hätten Expertinnen und Experten anhand einer Studie aus dem Jahr 2019 hochgerechnet, sagte Plakolm, der Anteil muslimischer Schüler hätte sich seither verändert. Damals hätten 10,7 Prozent der muslimischen Schülerinnen unter 14 Jahren Kopftuch getragen, so NEOS-Klubobmann Yannick Shetty. Aktuelle Zahlen gebe es noch nicht. In Zukunft soll aber laufend erhoben werden, wie sich die Fallzahlen und Hintergründe entwickeln. Früher sei der Druck vor allem aus der eigenen Familie gekommen, nun komme er von vermeintlichen Vorbildern auf Social Media, führte Plakolm aus.

NEOS-Klubchef Yannick Shetty, Familienministerin Claudia Plakolm (ÖVP) und Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ, v.l.) präsentierten am Donnerstag das Gesetz zum Kopftuchverbot an Schulen, das im Dezember im Parlament beschlossen werden soll. © APA/Schlager

Aufgrund von Bedenken, dass auch dieses Gesetz vor dem VfGH nicht halten könnte, hatte sie sich in der Vergangenheit ein Gesetz in Verfassungsrang gewünscht, für das eine Zweidrittelmehrheit notwendig gewesen wäre. Vor allem die SPÖ war aber dagegen. Es sei ein „No-Go“, eine Maßnahme als Verfassungsgesetz zu beschließen, „obwohl man massive Bedenken im Hinblick auf die Verfassungskonformität hat“, sagte auch Shetty. Die Verfassungsbedenken seien inzwischen aber aus dem Weg geräumt worden.

Staatsschutz-Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ), Plakolm und Shetty zeigten sich zuversichtlich, dass das Verbot halten wird. Begriffe und Altersgrenzen seien nach der Begutachtung präzisiert worden, stellte die Integrationsministerin fest. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) und der VfGH würden Eingriffe in die Religionsfreiheit für zulässig halten, wenn sie sachlich gerechtfertigt sind. Shetty wies auf „starke Begleitmaßnahmen“ wie einen Ausbau von Burschenarbeit und „Empowerment-Projekten“ für Mädchen hin.

Ein Zeichen der Unterdrückung

„Ein Kopftuch an einem elfjährigen Mädchen ist und bleibt ein Zeichen der Unterdrückung“, begründete Plakolm die Notwendigkeit des Verbots. Dass Kindern eingeredet werde, dass sie sich verstecken und vor den Blicken fremder Männer schützen müssten, würde ihre Entwicklung massiv einschränken: „Mädchen entwickeln Schamgefühle, sie bekommen ein verzerrtes Körperbild, ein instabiles Selbstwertgefühl und geraten häufiger in soziale Isolation und Mobbing.“

Das zwangsweise Tragen eines Kopftuchs gehe denn auch mit frühzeitiger Sexualisierung einher, sagte Leichtfried. Alle religiösen Symbole aus Schulen zu verbannen, wäre hingegen eine „Themenverfehlung“, wenn es darum gehe, Mädchen vor Unterdrückung zu schützen, so Plakolm.

Verbot startet mit Aufklärungsphase