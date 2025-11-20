Olympiasiegerin kündigt ihren Rücktritt an: „Fühlt sich im Herzen richtig an“

Skilanglauf-Olympiasiegerin Jessie Diggins hat ihren Rücktritt nach dem Ende dieser Saison angekündigt. „Es wird mir schwerfallen, mich von diesem Sport und diesem Team zu verabschieden, das ich so sehr liebe“, schrieb die 34-jährige US-Amerikanerin auf Instagram. „Aber es fühlt sich in meinem Herzen richtig an, und ich freue mich sehr darauf, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen!“

Diggins gehört zu einer der ganz Großen ihrer Sportart. Sie gewann 2018 in Pyeongchang Olympia-Gold im Teamsprint sowie Silber (30 km Freistil) und Bronze (Sprint Freistil) in Peking 2022. Zudem wurde sie 2013 Weltmeisterin im Teamsprint sowie 2023 über die zehn Kilometer Freistil, hinzu kommen fünf weitere WM-Medaillen. Zu ihren größten Erfolgen zählen außerdem die drei Siege im Gesamtweltcup 2021, 2024 und in der vergangenen Saison.