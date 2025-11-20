„Lichtblicke“ auf tt.com: Marianne Hengl im Gespräch mit Franziska Mages

Im Gespräch mit Marianne Hengl erzählt Franziska Mages, wie sich das Leben ihrer Familie nach einem Schicksalsschlag für immer verändert hat.

Im April 2022 veränderte ein Unfall das Leben von Franziska Mages und ihrer Familie für immer: Ihre beiden Töchter wurden schwer verletzt, ihr Schwiegervater kommt ums Leben. Die dreijährige Elisa erleidet ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Sitzen, greifen, lachen – alles muss sie neu erlernen. Sprechen kann das Mädchen nicht mehr, aber sie versteht alles. Und sie kämpft, gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer großen Schwester.

„Wir wissen jetzt, was wirklich zählt – Liebe, Zusammenhalt und die kleinen Dinge. Wenn Elisa von Herzen lacht, ist alles gut“, sagt die Außerfernerin. Im Gespräch mit Marianne Hengl erzählt sie von ihrem Leben nach dem Schicksalsschlag. Zu sehen ist die neue Folge „LICHTblicke und Wegweiser“ ab 18 Uhr. (TT)

📽️ Video | Marianne Hengl trifft Franziska Mages