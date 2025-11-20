Produkte im Labor untersucht
Handelsverband Österreich warnt: „Wer Kleidung bei Shein bestellt, riskiert seine Gesundheit“
Wer bei Shein bestellen möchte, sollte die möglichen Auswirkungen auf die eigene Gesundheit bedenken.
© IMAGO/Paoloni Jeremy/ABACA
Greenpeace untersuchte 56 Kleidungsstücke des chinesischen Online-Händlers Shein und fand schädliche und teilweise giftige Chemikalien. Rund ein Drittel überstieg sogar EU-Grenzwerte. SPÖ, Grüne und Handelsverband fordern EU-Sperren oder nationale Schritte.