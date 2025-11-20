- Überblick
Ermittlungen laufen
Überfall auf Tankstelle in Ehrwald: Täter fesselten Mitarbeiterin
Von Thomas Hörmann
In der Nacht zum Donnerstag überfielen zwei Räuber eine Tankstelle im Außerfern. Die Täter konnten mit Bargeld aus der Kassa flüchten. Der Überfall wurde erst am Morgen polizeibekannt.
