Ermittlungen laufen

Überfall auf Tankstelle in Ehrwald: Täter fesselten Mitarbeiterin

Thomas Hörmann

Von Thomas Hörmann

In der Nacht zum Donnerstag überfielen zwei Räuber eine Tankstelle im Außerfern. Die Täter konnten mit Bargeld aus der Kassa flüchten. Der Überfall wurde erst am Morgen polizeibekannt.

Für Sie im Bezirk Reutte unterwegs:

Helmut Mittermayr

Helmut Mittermayr

+4350403 3043

Simone Tschol

Simone Tschol

+4350403 3042