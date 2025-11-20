Lachen mit Kulis, staunen bei Cavalluna und rocken mit Mother‘s Cake: Das ist los in Tirol

Von Comedy bis Pferdeshow, von Rock bis Indie. Am Wochenende ist in Tirol wieder einiges los. Auch der Trubel der Vorweihnachtszeit geht weiter. Die ersten Christkindlmärkte haben bereits geöffnet, weitere folgen dieses Wochenende. Und zahlreiche Krampusläufe stehen auch noch an. Alle weiteren Highlights in unserem Überblick.

📅 FREITAG (21. November)

Gernot Kulis in Innsbruck

Kärnten grüßt Tirol. Am Freitagabend kommt einer der bekanntesten Comedians des Landes in den Innsbrucker Congress. „Callboy“ Gernot Kulis bringt im Rahmen seiner „Ich kann nicht anders!“-Tour unterhaltsame Anekdoten und zahlreiche Pointen zum Innsbrucker Publikum mit. Highlights mit hoher Pointendichte sind garantiert. Beginn ist um 20 Uhr, Tickets sind leider schon alle weg.

Im Landeanflug Richtung Gags: Gernot Kulis beehrt am Freitag Innsbruck. © Markus Wache

Mother‘s Cake in Wörgl

Heimische „Cake“-Fans haben sich den Termin vermutlich schon dick im Kalender markiert: Die international gefeierte Tiroler Rockband tritt am Freitag im Komma in Wörgl auf. Los geht's um 20 Uhr, Karten dazu HIER.

Konzert statt Kuchen: Die Tiroler Rockband gibt in Wörgl ein Heimspiel. © Axel Springer

Konzert statt Kuchen: Die Tiroler Rockband gibt in Wörgl ein Heimspiel.

Schneeberger & Bakanic Quartett in Reutte

Das Schneeberger & Bakanic Quartett präsentiert am Freitag mit „Alpin Swing“ eine audiophile Mischung aus Gypsy-Swing, Balkan-Jazz und neuer Volksmusik. Beginn in der Kellerei in Reutte ist um 20 Uhr. Mehr Infos HIER.

11 Jahre Talstation in Innsbruck

Es ist wie es ist: Der Verein Junge Talstation hat mit der Zwangsräumung im Oktober zwar sein Zuhause verloren, der elfte Geburtstag wird aber trotzdem gebührend geifert. Ausweichlocation ist dabei der Treibhauskeller. Das Line-up kann sich sehen lassen: Lashout, Mary Mabu & Ankathie Koi sorgen für einen feinen Abend. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Auch Musik kann Heimat sein: Die Junge Talstation feiert ihren Geburtstag mit der Schnapszahl ohne „Homebase“, dafür mit einer stattlichen Gästeliste. © H.EDER

Gleichzeitig ist die Feier der Auftakt einer neuen Reihe im Treibhaus. Zwischen 21. November und 20. Februar kann immer freitags eine Reihe von Konzerten gegen freiwillige Spenden besucht werden. Mehr zu dieser Aktion HIER.

Philipp Oberlohr in St. Anton am Arlberg

Am Freitag um 19 Uhr lädt der Verein SoViSta zu einer außergewöhnlichen Show im Arlbergsaal in Sankt Anton ein. Der Mentalist Philipp Oberlohr präsentiert „The Game“, eine preisgekrönte Performance, bei der das Publikum durch eine Reihe von Zufällen aktiv eingebunden wird. Der Eintritt erfolgt über freiwillige Spenden.

Cosmica Bandida in Innsbruck