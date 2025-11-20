Südtiroler stürzte bei Skitour 150 Meter ab: „Dass ich lebe, ist ein Wunder“

Vor zehn Jahren ist der Südtiroler Regisseur, Produzent und Moderator Antonio La Regina bei einer Skitour in Kärnten schwer verunglückt. Trotz dieser Nahtoderfahrung spricht er von einem „Glücksfall“: Die Geschehnisse hat er in einem inspirierenden Vortrag verarbeitet, mit dem er am 26. November auch in Innsbruck zu Gast ist.