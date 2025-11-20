Überlebender erzählt
Südtiroler stürzte bei Skitour 150 Meter ab: „Dass ich lebe, ist ein Wunder“
Antonio La Regina hat sein Unfall geprägt. Skitour hat er seither keine mehr unternommen, wie er sagt. „Ich habe meine Schutzengel für dieses Leben aufgebraucht“, erklärt der Filmemacher.
© STILKRAFT Film
Vor zehn Jahren ist der Südtiroler Regisseur, Produzent und Moderator Antonio La Regina bei einer Skitour in Kärnten schwer verunglückt. Trotz dieser Nahtoderfahrung spricht er von einem „Glücksfall“: Die Geschehnisse hat er in einem inspirierenden Vortrag verarbeitet, mit dem er am 26. November auch in Innsbruck zu Gast ist.