Innsbruck investiert in Schulen und Kindergärten – und fordert mehr Unterstützung vom Land

Auch im Bildungs- und Jugendbereich kämpft die Stadt Innsbruck mit stark steigenden Kosten, von der Schulassistenz bis zur Kinder- und Jugendhilfe. Beim Thema Rechtsanspruch pocht die Stadt weiter auf Vergütung der Mehrkosten. Zugleich fließen 2026 Millionen in Sanierung und Neubau von Schulen und Kindergärten.