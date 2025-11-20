Bildung kommt teuer

Innsbruck investiert in Schulen und Kindergärten – und fordert mehr Unterstützung vom Land

Bürgermeister Johannes Anzengruber (l.) und Vizebürgermeisterin Elisabeth Mayr als Bildungsstadträtin gaben gemeinsam mit Finanzdirektor Martin Rupprechter einen Budget-Überblick über den kostenintensiven Bildungsbereich.
© Michael Domanig
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Auch im Bildungs- und Jugendbereich kämpft die Stadt Innsbruck mit stark steigenden Kosten, von der Schulassistenz bis zur Kinder- und Jugendhilfe. Beim Thema Rechtsanspruch pocht die Stadt weiter auf Vergütung der Mehrkosten. Zugleich fließen 2026 Millionen in Sanierung und Neubau von Schulen und Kindergärten.

