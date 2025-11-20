Tödlicher Unfall auf der Tiroler Straße in Telfs: Pkw prallte gegen Lkw-Anhänger

Telfs – Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagvormittag auf der Tiroler Straße (B171) in Telfs ereignet. Ein 56-Jähriger war mit seinem Kleinlieferwagen unterwegs, als er von der Straße abkam und gegen einen Lkw-Anhänger prallte.

Gegen 10.20 Uhr war der Mann mit seinem Fahrzeug von Oberpettnau in Richtung Telfs unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Kleinlieferwagen rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte auf einem Schotterparkplatz mit einem dort abgestellten Lkw-Anhänger.

Lenker im Fahrzeug eingeklemmt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lenker in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Telfs musste den Mann aus dem Wrack bergen. Für den 56-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.