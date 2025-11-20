Ausschreitungen in Altach

Mögliche Sanktionen für FC Wacker nach Fan-Randalen: Das ist der Stand der Dinge

Vermummte Fans des FC Wacker lieferten sich am Samstag nach Spielende Kämpfe mit der Polizei und Altach-Anhängern.
© imago/Kolanovic
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305