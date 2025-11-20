Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee - Gurgler Pistenchef bleibt „recht gechillt“

Gurgl - Von den fünf Zentimetern Neuschneezuwachs war am Donnerstagnachmittag in Gurgl nichts mehr zu sehen. Zumindest auf der Kirchenkarpiste hoch über dem Top Mountain Crosspoint. Dort, wo die Slalom-Elite am Samstag (Herren) und Sonntag (Damen/jeweils 10.30/13.30 Uhr) um Weltcup-Punkte rittert. „Wir haben alles pipifein rausgeräumt“, versichert Streckenchef Armin Achhorner im TT-Telefonat. Wir, das waren rund 30 Leute an der Piste, die mit Skirutschen und Schaufeln dem pulvrigen Neuzugang an den Kragen gingen. Den Rest erledigten vier Quads mit Schneepflug-Aufsätzen. So weit, so gut. Wären da nicht die Prognosen der Wetterfrösche, die für die Nacht auf Freitag zusätzliche 20 Zentimeter Neuschnee voraussagten. „Wir sind noch recht gechillt“, meinte Achhorner, wohl wissend, dass es angesichts der arktischen Temperaturen auch weniger Schnee sein könnte.