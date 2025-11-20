Neues Kontrollgremium
Aufsichtsratschef verspricht neue Verantwortungs-Kultur bei SOS-Kinderdorf
Die Richtung soll klar sein: SOS-Kinderdorf verspricht den Beginn einer neuen Verantwortungskultur.
© TEAM FOTOKERSCHI/PETER SOMMER
Nach dem Auftauchen mehrerer Missbrauchsfälle in Einrichtungen von SOS-Kinderdorf Österreich hat sich SOS-Kinderdorf neu aufgestellt. Neuer Vorsitzender und Sprecher des Gremiums ist der Industriemanager Friedrich Santner, der seine Kindheit und Jugend selbst in SOS-Einrichtungen verbracht hat.