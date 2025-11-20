Seriendieb auf der Spur: Tiroler Polizei fahndet mit Fotos nach Geldbörsen-Dieb

Innsbruck – Das Landeskriminalamt Tirol fahndet nach einem bisher unbekannten Mann, der gemeinsam mit einem Komplizen für eine Serie von mindestens 15 Geldbörsendiebstählen verantwortlich sein soll. Die Taten ereigneten sich zwischen dem 2. und 15. Oktober 2025 in Supermärkten in Tirol, Kärnten, der Steiermark und Oberösterreich.

Die Masche der Täter war immer dieselbe: In einem unbeobachteten Moment stahl der nun per Foto gesuchte Mann die Geldbörsen aus den Handtaschen der Opfer, die diese in ihren Einkaufswagen abgelegt hatten. In mindestens drei Fällen wurde anschließend mit den gestohlenen Bankomatkarten an Automaten Geld abgehoben oder es wurde zumindest versucht.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat nun die Veröffentlichung der Bilder des Tatverdächtigen angeordnet und erhofft sich dadurch, seine Identität zu klären.

© Polizei

Die Ermittler konnten der Täterschaft bisher folgende Tatorte zuordnen:

2. Oktober: Landeck

Landeck 6. Oktober: Telfs

Telfs 10. Oktober: Rottenmann und Windischgarsten

Rottenmann und Windischgarsten 13. Oktober: Zirl und Telfs

Zirl und Telfs 14. Oktober: Wörgl, Westendorf und Lienz

Wörgl, Westendorf und Lienz 15. Oktober: Klagenfurt, Völkermarkt und Ritzing

Das Landeskriminalamt Tirol bittet die Bevölkerung um Mithilfe und richtet sich mit zwei konkreten Fragen an die Öffentlichkeit:

Können sich Mitarbeiter von Beherbergungsbetrieben an den abgebildeten Mann erinnern oder Angaben zu seiner Identität machen?

Und wer kann generell Informationen zu dem Mann geben?