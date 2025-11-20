Neue Attraktion inklusive: Kitzbüheler Adventmarkt hat seine Tore geöffnet

Der beliebte Adventmarkt in Kitzbühel ist um eine neue Attraktion reicher und schon bei der Eröffnung am Mittwochabend standen die Besucher Schlange. Neben dem 35 Meter hohen Riesenrad erwartet Einheimische wie Gäste weihnachtliches Flair im Stadtpark und der Innenstadt.

Kitzbühel – Genau rechtzeitig zur Eröffnung des Adventmarkts in Kitzbühel am Mittwochabend zeigte sich die Stadt leicht angezuckert. Der Weihnachtsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Publikumsmagneten entwickelt, der Einheimische und Gäste anzieht. Der Christkindlmarkt in der Hinterstadt und im Stadtpark ist bis zum 28. Dezember geöffnet. Für Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Viktoria Veider-Walser ist die Veranstaltung ein langjähriges Herzensprojekt: „Es freut uns sehr, dass wir den Kitzbüheler Advent in diesem Jahr auf 31 Markttage verlängern konnten.“

Inzwischen sind es über 30 Stände und mehr als 40 Standbetreiber, die für ein breites Angebot sorgen. In zwei der Verkaufs- und Ausschankhütten wechseln sich Vereine für karitative Zwecke ab. „Damit wird erneut sichtbar, wie stark der Zusammenhalt und die Qualität unseres Angebots sind. Besonders danken möchten wir auch jenen Partnern, die es ermöglichen, dass das Kinderkarussell samstags kostenlos genutzt werden kann“, sagt Veider-Walser.

Riesenrad als Attraktion

Ein besonderes Highlight und eine Premiere in diesem Jahr ist das neue Riesenrad „Wheel of Excellence“, das erstmals in Kitzbühel zum Einsatz kommt und an allen Markttagen geöffnet ist: 35 Meter hoch, mit 24 beheizten Kabinen für jeweils sechs Personen – eine beeindruckende Eigenanfertigung des Betreibers Oscar Bruch Jr., dessen familiäre Erfolgsgeschichte 1848 mit einem selbstgebauten Karussell begann. Kinder bis drei Jahre fahren kostenlos, ermäßigte Tarife gibt es mit der Bürgerkarte. Auch für die Schüler der benachbarten Volksschule gibt es Freikarten.

Der Kitzbüheler Advent wurde offiziell eröffnet (v. l.): Thomas Rass, Ludwig Götzendorfer, Klaus Winkler, Stadtpfarrer Michael Struzynski, Viktoria Veider-Walser, Thomas Zanolin und Andreas Dagn. © Kitzbühel Tourismus