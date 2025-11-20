Neues Team gewählt
Kufsteiner Jugendgemeinderat: „Wir wissen, was in jugendlichen Köpfen abgeht“
Kuas, Rio, Jonas, Severin, Sandra (Jugendzentrum), Elijah, Maja, Anna und Alisa - sie sind die acht neuen Mitglieder des Jugendgemeinderats. Sandra vom Jugendzentrum Kufstein unterstützt sie bei ihrer Arbeit.
© Stadtmarketing Kufstein
Sie treten für ihre Interessen ein, organisieren Veranstaltungen, produzieren Theaterstücke und engagieren sich für das Miteinander aller Generationen in ihrer Stadt: Der Kufsteiner Jugendgemeinderat. Die TT durfte das neue Team in ihrer ersten Sitzung besuchen.