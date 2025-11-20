Palast in Ägypten freigelegt
So lebt eine Österreicherin zwischen Wüste und Wunderfunden
Trotz modernster Geräte ist der feine Pinsel unverzichtbar für Archäologin Irene Forstner-Müller, die in Ägypten Grabungen und die Kairoer Zweigstelle des Österreichischen Archäologischen Instituts leitet.
© Forstner-Müller
Zwischen glühender Hitze, akribischer Handarbeit und überraschenden Entdeckungen: Mit den Ausstellungen im Grand Egyptian Museum in Kairo wird auch die Arbeit von Hunderten ArchäologInnen sichtbar. Eine davon ist Irene Forstner-Müller. Die Oberösterreicherin erforscht seit Jahren das Alltagsleben der alten Ägypter.