So lebt eine Österreicherin zwischen Wüste und Wunderfunden

Zwischen glühender Hitze, akribischer Handarbeit und überraschenden Entdeckungen: Mit den Ausstellungen im Grand Egyptian Museum in Kairo wird auch die Arbeit von Hunderten ArchäologInnen sichtbar. Eine davon ist Irene Forstner-Müller. Die Oberösterreicherin erforscht seit Jahren das Alltagsleben der alten Ägypter.