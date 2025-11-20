Frau bei Kollision auf schneeglatter Straße in Leutasch verletzt

Leutasch – Auf der schneeglatten Buchener Landesstraße in Leutasch ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 83-jährige Frau verletzt wurde.

Ein 45-jähriger deutscher Autofahrer war gegen 16 Uhr auf der Straße in Richtung Osten unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet sein Pkw laut Polizei ins Schleudern und prallte gegen das entgegenkommende Auto eines 84-jährigen Österreichers.