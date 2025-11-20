Aufofahrer kam am Fernpass von Fahrbahn ab und prallte gegen Baum

Musau – Ein 40-jähriger deutscher Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Musau verletzt worden. Der Mann kam auf der Fernpassstraße (B179) aus eigenem Verschulden von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug durchbrach einen Zaun und kollidierte anschließend mit einem Baum.

Der Lenker aus dem deutschen Bundesland Baden-Württemberg war gegen 14 Uhr in Richtung Innsbruck unterwegs, als es zum Unfall kam. Der 40-Jährige konnte sich laut Polizei noch selbst aus dem Wrack befreien. Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht.