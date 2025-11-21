Neue Kampagne gegen Gewalt an Frauen promotet Frauenhelpline

Weil jede dritte Frau in Österreich körperliche und/oder sexualisierte Gewalt erlebt, startet der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) eine Online-Kampagne mit dem für sich sprechenden Titel "JEDE 3.". Der Start erfolgt österreichweit mit dem Beginn der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, die jährlich vom 25. November (Internationaler Gedenktag gegen Gewalt an Frauen) bis 10. Dezember (Tag der Menschenrechte) stattfindet.

Weltweit wird in diesem Zeitraum auf das Ausmaß und die Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht, so der AÖF. Das Kampagnenmotiv zeigt drei rote Lilien, von denen eine eingeschnürt ist. Laut dem Verein steht das Bild einerseits für die vielfältigen Abhängigkeitsverhältnisse sowie für Angst, Scham und die Furcht vor Konsequenzen, die für viele Betroffene eine wesentliche Rolle spielen können, ob sie und, wenn ja, wann sie Unterstützung in Anspruch nehmen.

Andererseits weist das Bild auch darauf hin, dass es einen sicheren Ort gibt, an den sich Frauen und Mädchen, die Gewalt erleben, sowie deren Angehörige jederzeit wenden können: die Frauenhelpline gegen Gewalt. Sie ist rund um die Uhr, kostenlos, anonym und vertraulich unter 0800-222-555 erreichbar. Bei jedem Anruf werde zugehört, die individuelle Situation eingeordnet, sichere Handlungsschritte würden aufgezeigt und, wenn gewünscht, werde mit spezialisierten Beratungsstellen verbunden, so der AÖF.Jede Anruferin entscheide selbst, welche Schritte sie gehen möchte.