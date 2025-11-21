- Überblick
Kommentar
Einfach ist anders
Kommentarvon Carmen Baumgartner-Pötz
Kinderschutz vor Ideologie, freie Kindheit statt Zwänge. Das Kopftuchverbot der Regierung ist gut gemeint, muss aber erst dem Praxistest und den Höchstrichtern standhalten.
