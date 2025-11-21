Kommentar

Einfach ist anders

Carmen Baumgartner-Pötz

Kommentarvon Carmen Baumgartner-Pötz

Kinderschutz vor Ideologie, freie Kindheit statt Zwänge. Das Kopftuchverbot der Regierung ist gut gemeint, muss aber erst dem Praxistest und den Höchstrichtern standhalten.