Mehrere Fahrzeuge beteiligt

Winterliche Bedingungen: Seefelder Straße nach Unfall am Zirler Berg komplett gesperrt

Ein Lkw krachte gegen die Fahrbahnbegrenzung.
© Liebl/TT

