Nach Gagenaffäre
Sozialpartner und das Kammermodell: Eine klassisch österreichische Geschichte
Wirtschaftskammer und Gewerkschaft sind die tragenden Säulen der Sozialpartnerschaft. Martha Schultz muss in der Wirtschaftskammer zusammenräumen. Wolfgang Katzian ist seit 2018 Chef des ÖGB.
© Springer, Hochmuth
Die Gagen- und Gehaltsaffäre setzt Wirtschaftskammer samt Pflichtmitgliedschaft und damit die Sozialpartner unter Druck. Der Politologe Ferdinand Karlhofer sieht dennoch kein Ende der Sozialpartnerschaft. Für diese Institution sprechen der Einfluss der Parteien und eine einzigartige Garantie.