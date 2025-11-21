Wintersport-Talent wechselte vor Olympiasaison Nation: „Von jetzt an für Kroatien“

Einst galt Iva Moric als eines der größten Talente im deutschen Biathlonsport. Die 21-Jährige gewann vor drei Jahren bei der Juniorenweltmeisterschaft in Soldier Hollow drei Medaillen (Silber im Einzel und in der Staffel, Bronze im Sprint).

Doch dann kam der große Leistungs-Bruch. Nach einer langen Durststrecke verlor Moric sogar ihren Kaderplatz beim DSV.

Nun nimmt die Biathletin einen neuen Anlauf – und zwar unter neuer Flagge. Moric startet für Kroatien in die Olympiasaison. Die „guten Nachrichten“ verkündete sie auf Instagram und präsentierte sich auch gleich im neuen Outfit. In Obertilliach feilte sie zuletzt an ihrer Form. Von der IBU wurde der Nationenwechsel bereits bestätigt. (TT.com)