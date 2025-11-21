Nur noch schnell die Welt retten: Wenn Freiwilligenarbeit mehr schadet als nützt

Kinder, die emotional ausgebeutet werden, gefälschte Waisenhäuser und Erpressung der Freiwilligen per Mail: Die Liste der Probleme, die bei unprofessioneller Freiwilligenarbeit auftreten, ist lang. Ein Experte informiert über das Phänomen „Voluntourismus“, zwei ehemalige Freiwillige erzählen von ihren Erfahrungen.