Zwei Info-Nachmittage der FoodCoop Osttirol: Was hinter dem Namen steckt

Interessierte können sich über das Konzept des gemeinschaftlichen Einkaufens und die Bezugsquellen regionaler Lebensmittel informieren.

Lienz – Die Initiative „FoodCoop Osttirol“ öffnet ihre Türen für alle, die mehr über alternative Einkaufsmöglichkeiten erfahren möchten. Bei der kostenlosen Informationsveranstaltung in der Albin-Egger-Straße 6 in Lienz werden die Grundprinzipien einer Food-Cooperative vorgestellt.

Im Mittelpunkt der 90-minütigen Veranstaltungen stehen praktische Fragen: Wie funktioniert das gemeinschaftliche Einkaufen? Welche Lebensmittel werden bezogen und woher stammen diese? Die TeilnehmerInnen erhalten Einblicke in die Organisation und können sich mit den Mitgliedern der FoodCoop austauschen.

Food-Cooperatives gewinnen als Alternative zum konventionellen Lebensmittelhandel zunehmend an Bedeutung. Sie ermöglichen den direkten Bezug von Lebensmitteln von regionalen ProduzentInnen, oft in Bioqualität und zu fairen Preisen. Durch den Wegfall von Zwischenhändlern profitieren sowohl die ErzeugerInnen als auch die KonsumentInnen.

Für die Teilnahme an der Informationsveranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich. Interessierte können sich per E-Mail an foodcoop-osttirol@4fly.at oder telefonisch unter +43 699 12913364 bei Christine anmelden.

Eventinfos: