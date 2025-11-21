Musikalischer Adventzauber im Ötztaler Heimatmuseum

Zum 11. Mal lädt das Ötztaler Heimatmuseum am ersten Adventsonntag zur beliebten Veranstaltung „Riebig und Fein“. In den historischen Stuben der alten Bauernhäuser erklingen am 30. November traditionelle Weisen und stimmen BesucherInnen auf die besinnliche Zeit ein.

Längenfeld/Lehn – Die stimmungsvolle Adventveranstaltung hat sich über die Jahre zu einem festen Bestandteil des vorweihnachtlichen Kulturkalenders im Ötztal entwickelt. Von 14.30 bis 17 Uhr verwandeln sich die gemütlichen Räumlichkeiten des Museums im Längenfelder Ortsteil Lehn in kleine Konzertsäle, in denen ausgewählte Musikgruppen ihr Können präsentieren.

Gemeinsam mit dem Ötztaler Heimatverein und dem Tiroler Volksmusikverein wurde ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Die BesucherInnen können sich auf authentische Volksmusik freuen, die in den historischen Gemäuern besonders eindrucksvoll zur Geltung kommt.

Das musikalische Aufgebot kann sich auch in diesem Jahr sehen lassen: Mit dabei sind die Fallbachmusig aus Innsbruck/Achenkirch, die Weisenbläser aus dem Ötztal sowie der Holadrei-Gsang aus dem Bezirk Innsbruck-Land. Zudem bereichern die Geschwister Mayr aus Imst, das OberUnterlandler Harfenduo aus Längenfeld und Waidring sowie die KlångstubnMusik aus Huben im Ötztal das Programm.

Zwischen den musikalischen Darbietungen bleibt genügend Zeit, um durch die liebevoll erhaltenen Bauernhäuser zu schlendern und die besondere Atmosphäre zu genießen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, sodass einem rundum gelungenen Adventnachmittag nichts im Wege steht.