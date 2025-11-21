Fahrsicherheit schenken und € 25,- sparen

Weihnachten steht vor der Tür und damit auch die Suche nach passenden Präsenten. Besondere Geschenkideen bietet dabei die ÖAMTC Fahrtechnik mit ihren Trainings für alle, insbesondere auch für Führerscheinneulinge. Zum Verschenken oder selber Wünschen.

Drei bis neun Monate nach bestandener B-Führerscheinprüfung muss das verpflichtende Fahrsicherheitstraining absolviert werden.

Fahrsicherheitstraining für den B-Führerschein

Bei der ÖAMTC Fahrtechnik gilt dabei das Motto „Lernen durch Erleben“. Alle Fahrmanöver werden mit realitätsnahem Tempo gefahren. Jeder fährt selbst, ein Danebensitzen im Auto gibt es nicht. Die geschulten Instruktoren führen strukturiert durch das Training und geben Feedback auf Augenhöhe.

„Bei unseren Trainings lernt man in geschützter Atmosphäre, wie man das eigene Fahrzeug in den verschiedensten Fahrsituationen – auch im Grenzbereich – beherrscht. Wichtige Manöver werden nachhaltig trainiert und verinnerlicht, was im Ernstfall lebensrettend sein kann.“ Martin Huber, Leiter ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Innsbruck/Zenzenhof

Fahrsicherheitstraining für den A-Führerschein

Auch für Motorradfahrer heißt es nach zwei bis zwölf Monaten ab zum verpflichtenden Fahrsicherheitstraining. Der Zweiradbereich des Fahrtechnikzentrums Innsbruck verfügt über griffigen Asphalt und weitläufige Pisten. Unter Anleitung erfahrener Motorradinstruktoren werden Lenktechnik, verschiedene Kurventechniken und die richtige Blicktechnik, Bremsübungen, Handlingtraining, Ausweichmanöver und noch einiges mehr trainiert.

Der letzte Feinschliff

Zwei Monate später steht die Perfektionsfahrt an. Diese ist eine geführte Motorradausfahrt in der Kleingruppe, auf speziell ausgesuchten Motorradstrecken. Der Instruktor ist per Funk ständig mit den Teilnehmern verbunden und gibt Tipps und Tricks weiter.

© HOUDEK Photographie

Leichtmotorräder im Trend

Ohne A-Schein auch auf 2 Rädern Gas geben? Kein Problem mit dem Motorrad 125er-B-Schein. Voraussetzungen sind fünf Jahre uneingeschränkter B-Führerscheinbesitz sowie ein Tag Praxisausbildung etwa im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Innsbruck, und schon wird der sog. Code 111 in den Führerschein eingetragen. Mit dem Umstieg auf ein Leichtmotorrad gehören Stau- und Parkplatzsorgen der Vergangenheit an. Gratis Leihmotorrad für das Training inklusive, keine Prüfung erforderlich.