Kulturerbe in Wildermieming: Herz-Jesu-Statue erhält endlich ihre Beschriftung

Nach jahrelangem Warten wurde die historische Herz-Jesu-Statue des Tiroler Bildhauers Dominikus Trenkwalder auf dem Friedhof in Wildermieming nun offiziell mit einer Beschriftung versehen. Das Kunstwerk, das 1998 von der Stadt Innsbruck an die Gemeinde übergeben wurde, gilt als bedeutendes Kulturerbe.

Wildermieming – Die Beschriftung soll sicherstellen, dass das Werk auch für kommende Generationen zuordenbar bleibt und seine kulturhistorische Bedeutung gewürdigt wird. Bürgermeister Matthias Fink zeigte sich zufrieden mit der Umsetzung dieses lange ausstehenden Projekts.

Auch Alt-Landeshauptmann Herwig van Staa, der als Vorsitzender des Kuratoriums fungiert und zum Zeitpunkt der Übergabe 1998 noch Bürgermeister von Innsbruck war, begrüßte die Maßnahme.

Bürgermeister Matthias Fink (l.) und Alt-Landeshauptmann Herwig van Staa zeigen sich erfreut, dass das Kulturerbe nun auch erklärt wird. © Gemeinge Wildermieming

Besonders hervorgehoben wurde das Engagement von Bruno Habicher, der sich seit Jahren für die Bewahrung des künstlerischen Erbes der Familie Trenkwalder einsetzt. Seine Bemühungen finden mittlerweile auch über die Gemeindegrenzen hinaus Anerkennung.