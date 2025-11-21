Krippenausstellung in Schönwies lädt zum vorweihnachtlichen Besuch
Am zweiten Adventwochenende öffnet die traditionelle Ausstellung des Krippenbauvereins Schönwies und Mils bei Imst in Schönwies ihre Pforten. Am Sonntag, dem 7. Dezember, sowie am Montag, dem 8. Dezember, können BesucherInnen im Gemeindesaal kunstvolle Krippen bewundern.
Schönwies – Die Ausstellung bietet Krippenfreunden und Familien eine ideale Gelegenheit, sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Von 9 bis 18 Uhr können die ausgestellten Werke besichtigt werden. Ein besonderer Höhepunkt ist die feierliche Krippenweihe, die am Sonntag, dem 7. Dezember um 10 Uhr im Gemeindesaal stattfindet.
Die Veranstaltung hat in der Region bereits Tradition und zeigt die handwerkliche Kunst der Krippenbauer aus dem Tiroler Oberland. Besucher können die detailreichen Darstellungen der Weihnachtsgeschichte in verschiedenen Ausführungen und Stilen bestaunen.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Die Organisatoren bieten Getränke, Kaffee und Kuchen an, sodass der Besuch zu einem gemütlichen Erlebnis für die ganze Familie werden kann.