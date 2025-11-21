3-Seen-Tour

Historische Wanderung in Biberwier: Zu einem einst königlichen Gewässer

Zunächst geht es auf der Via Claudia Augusta zum Blindsee.
Irene Rapp

Von Irene Rapp

Die 3-Seen-Wanderung in Biberwier hat geschichtlich einiges zu bieten - von den Römern angefangen bis Bayerns König Ludwig II.

