3-Seen-Tour
Historische Wanderung in Biberwier: Zu einem einst königlichen Gewässer
Zunächst geht es auf der Via Claudia Augusta zum Blindsee.
© Irene Rapp
Von Irene Rapp
Die 3-Seen-Wanderung in Biberwier hat geschichtlich einiges zu bieten - von den Römern angefangen bis Bayerns König Ludwig II.
