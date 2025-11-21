Verbesserung im Brixental
Neue Interregio-Linie: Sieben mal am Tag direkt von Innsbruck nach Graz
Verkehrslandesrat Renè Zumtobel (2. v.l.) und Landtagsabgeordnete Claudia Hagsteiner (3.v.l.) bei der Präsentation der neuen Zuggarnitur am Wörgler Bahnhof.
© Theresa Aigner
Am Wörgler Bahnhof wurden am Freitag die neuen Interregio-Züge der ÖBB vorgestellt. Sie bringen Fahrgäste ab Mitte Dezember siebenmal am Tag direkt von Innsbruck nach Graz, auch für die PendlerInnen aus dem Brixental bringt das Verbesserungen mit sich.