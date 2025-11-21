Ganz schön gruselig: Blutjunge Vampire erobern die MMS Paznaun

Unter dem Motto „Vampire“ verwandelte sich das Schulgebäude in ein geheimnisvolles Schloss.

Die ersten Klassen der Mittelschule Paznaun erlebten am vergangenen Freitag eine außergewöhnliche Lesenacht. Unter dem Motto „Vampire“ verwandelte sich das Schulgebäude in ein geheimnisvolles Schloss, in dem die Schüler*innen nicht nur ihre Leselust stillten, sondern auch jede Menge Abenteuer erlebten.

Mit einem spektakulären Auftakt begann die unheimliche Nacht in der MMS Paznaun: Zur Begrüßung stieg plötzlich ein Vampir aus einem eigens aufgestellten Sarg in der Aula. Dieser unerwartete Moment ließ nicht nur den Schüler*innen, sondern auch den anwesenden Lehrpersonen kurz den Atem stocken und stimmte alle perfekt auf die bevorstehende „Nacht des Grauens“ ein.

Herausforderungen mit Teamgeist gemeistert

Im Anschluss daran startete ein abwechslungsreicher Stationenbetrieb durch das dunkel erleuchtete Schulgebäude. Die Kinder der ersten Klassen mussten an verschiedenen Punkten knifflige Rätsel lösen, Aufgaben bewältigen und ihr Wissen zum Thema Vampire unter Beweis stellen. Mit großem Eifer und beeindruckendem Teamgeist meisterten die jungen „Untoten“ alle Herausforderungen. Für die nötige Stärkung zwischendurch war mit kleinen Snacks – passend zum Thema als „Blut-Zufuhr“ deklariert – bestens gesorgt.