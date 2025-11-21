Wörgler Weihnacht bringt Lichterglanz und Alpaka-Besuche
Der Advent in Wörgl verspricht besinnliche Stunden: Ab 28. November verwandelt sich der Park des Seniorenheims in ein stimmungsvolles Weihnachtsdorf mit regionalem Musikprogramm, Kulinarik und besonderen Attraktionen für Familien.
Wörgl – Die Vorweihnachtszeit in Wörgl beginnt traditionell mit Lichterglanz: Am Freitag, dem 28. November, wird Bürgermeister Michael Riedhart (ÖVP) um 17 Uhr den Christbaum im Park des Seniorenheims illuminieren und damit offiziell die Wörgler Weihnacht 2025 eröffnen.
An allen vier Adventwochenenden können BesucherInnen jeweils freitags und samstags von 15 bis 21 Uhr den Weihnachtsmarkt besuchen. Der Park verwandelt sich dabei in ein Adventareal mit weihnachtlicher Musik, kulinarischen Angeboten und handgefertigten Geschenkideen.
Adventmusik: Traditionell bis modern
Für die musikalische Umrahmung sorgen an jedem Abend regionale Musikerinnen, Musiker und Ensembles. Das Repertoire reicht von traditionellen Adventliedern bis hin zu modernen Interpretationen und schafft eine stimmungsvolle Begleitung durch den Abend.
Für Familien mit Kindern wird abwechslungsreiches Programm geboten: An fast allen Veranstaltungstagen bietet der Verein komm!unity von 15:30 bis 17:30 Uhr ein Kinderprogramm mit verschiedenen Mitmachstationen an.
Die Alpakas kommen
Ein besonderes Highlight stellen außerdem die tierischen Besucher dar: An drei ausgewählten Tagen (29. November, 12. und 19. Dezember) kommen Alpakas in den Park, die gestreichelt und sogar für kleine Spaziergänge begleitet werden können. Zudem steht eine festlich geschmückte Kutsche als beliebter Fotopunkt bereit. Für alle, die Tradition schätzen, gibt es am 6. Dezember einen besonderen Programmpunkt: Der Nikolaus-Einzug wird von einem Perchtentreff begleitet. (TT)