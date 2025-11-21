Frauen Jazz Orchester eröffnet "Orange the World" in Jenbach

Das Frauen Jazz Orchester, Österreichs einziges rein weiblich besetztes Jazz-Ensemble, gibt am 25. November ein besonderes Konzert im Veranstaltungszentrum Jenbach. Der Auftritt markiert den Auftakt zur weltweiten Kampagne "Orange the World", die auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam macht.

Mit ihrer aktuellen "Come Together-Tour: Folk meets Jazz" nimmt das Orchester das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch regionales Liedgut verschiedener Länder. Das Programm verbindet Elemente aus Modern-Jazz mit europäischer Folklore und schafft so eine einzigartige musikalische Brücke zwischen verschiedenen Kulturen.

Bevor das Hauptensemble die Bühne betritt, sorgt die Vorgruppe "Girls 5!" für einen energiegeladenen Auftakt. Das Quintett, bestehend aus Valentina Baumgartner, Momo Graf, Klara Schwieger, Sophia Pachner und Victoria Vogl, wird mit ihrer Spielfreude und jazzigen Klängen das Publikum einstimmen.

Gegen Gewalt an Frauen

Die Begrüßung des Abends übernimmt Landesrätin Eva Pawlata, die auf die Bedeutung des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen hinweisen wird. Das Konzert setzt ein musikalisches Zeichen für Gleichstellung, Empowerment und Solidarität.

Das Frauen Jazz Orchester, kurz FJO, besteht seit März 2018 als offizieller Verein und bietet professionellen Musikerinnen jeden Alters eine Plattform. Obwohl der Schwerpunkt auf Tiroler Künstlerinnen liegt, ist das Ensemble bewusst international ausgerichtet, um einen Austausch kultureller Vielfalt zu ermöglichen.