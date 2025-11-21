Nachwehen von Corona
Weshalb eine junge Methode heute so manchen Lockdown verhindern könnte
Stefan Sieberer gibt die Proben in die Zentrifuge. Die Untersuchungen finden im Labor Forensische Toxikologie TOX im Institut für Gerichtliche Medizin der Universität Innsbruck statt. 2021 begleitete die TT das Abwassermonitoring.
Mit der Pandemie wurde 2020 in Tirol das Abwassermonitoring auf Krankheiten ausgeweitet. Ein großer Masernausbruch 2024 konnte eingedämmt werden. So sehr vertrauen ExpertInnen darauf.