„Kultur am Land“ wird einen Abend lang zum Kino

Am 3. Dezember zeigt „Kultur am Land“ ab 20.15 Uhr eine österreichische Komödie, die mitten ins Herz aktueller gesellschaftlicher Debatten trifft. Der Film "Wie kommen wir da wieder raus?" nimmt mit Caroline Peters in der Hauptrolle die Zumutungen der Pandemie, Generationenkonflikte und Identitätsfragen mit schwarzem Humor unter die Lupe.

Die österreichische Regisseurin Eva Spreitzhofer inszeniert in ihrem 2023 erschienenen Film ein chaotisches Weihnachtsfest während der Pandemie. Im Mittelpunkt steht die atheistische, feministische Chirurgin Wanda, gespielt von Caroline Peters, die sich ein harmonisches Fest mit ihrer Patchwork-Familie wünscht. Doch der Abend nimmt eine unerwartete Wendung, als ihre Tochter Nina (Chantal Zitzenbacher) provokant verkündet, sie befinde sich im falschen Körper und plane eine Transition.

Ein Abend voller Enthüllungen

Was als festliches Zusammenkommen gedacht war, entwickelt sich zu einem Abend voller Enthüllungen. Nach und nach kommen die Geheimnisse aller Familienmitglieder ans Licht, und die Situation eskaliert. Der Film greift dabei aktuelle Themen wie Gender-Debatten, Klimafragen und die gesellschaftliche Spaltung während der Pandemie auf – wenn etwa Wandas eigener Vater Corona-Demonstrationen organisiert.

Mit einem hochkarätigen Ensemble, zu dem neben Caroline Peters auch Michael Ostrowski, Simon Schwarz und Hilde Dalik gehören, gelingt eine pointierte Auseinandersetzung mit den Herausforderungen unserer Zeit. Die Komödie zeigt auf unterhaltsame Weise, wie die Lösungen der einen oft die Probleme der anderen sind.