„Black Friday-Wahnsinn“: Worauf man bei der Rabattschlacht achten sollte

Schon jetzt bieten viele Läden online und offline kräftige Preisnachlässe an. Der Höhepunkt der Schnäppchenjagd ist am 28. November. Die Arbeiterkammer gibt Tipps, worauf Konsumentinnen und Konsumenten schauen sollten.

Black Friday steht vor der Tür – und mit ihm eine Flut an Rabatten. „Hinter Countdowns, Super-Deals und limitierten Angeboten lauern Fake-Rabatte und teure Fallen im Netz“, warnt die Arbeiterkammer (AK) und spricht von einem „Black Friday-Wahnsinn“. Die Konsumentenschützer:innen empfehlen: „Nicht drängen lassen, Preise checken, kleingedrucktes lesen – und sich fragen, ob man das Produkt wirklich braucht.“

Für Händler ist der sogenannte Black Friday und der Cyber Monday der inoffizielle Startschuss für das Weihnachtsgeschäft. Die aus den USA stammenden Aktionstage fallen heuer auf den 28. November sowie auf den 1. Dezember und erfreuen sich hierzulande immer größerer Beliebtheit. „Wo Angebot draufsteht, ist nicht zwangsläufig ein Angebot drin“, sagt AK-Konsument:innenschützer Jakob Kalina. Deshalb gibt es ein paar Dinge zu beachten.

Preise vergleichen

⏱Zeit lassen: Nicht jeder Countdown und jedes angeblich limitierte Angebot ist ein echtes Schnäppchen. Übrigens: Händler:innen müssen immer den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage angeben und dürfen ihre Preisermäßigungen auch nur im Verhältnis dazu bewerben. Das zeigt, ob es sich wirklich um ein Schnäppchen handelt.

👀 Preise im Auge behalten: Die Preisentwicklungen können auf verschiedenen Online-Plattformen verglichen werden. Dabei gibt es auch die Möglichkeit, einen Preisalarm einzustellen. Sobald es das Produkt zu dem festgelegten Preis gibt, wird man informiert. Das funktioniert unabhängig vom Black Friday.

📝 Kleingedrucktes lesen: „Bis zu minus 60 Prozent“ klingt verlockend, gilt aber oft nur für ein paar Ladenhüter, meint die Arbeiterkammer und rät das Kleingedruckte zu lesen.

Betrügerische Shops

🛫 Rücksendekosten, Zoll & Co. beachten: Was wie ein Schnäppchen wirkt, kann durch hohe Versandkosten, Zollgebühren oder Rücksendekosten zur teuren Falle werden – besonders bei Bestellungen aus dem EU-Ausland. Auch hier gilt: Das Kleingedruckte lesen.

📜 Rücktrittsrecht kennen: Online gilt grundsätzlich ein 14-tägiges Rücktrittsrecht ab Erhalt der Ware. „Prüfen Sie vor dem Kauf, wohin die Rücksendung der Ware geht. Fehlen klare Angaben oder müssen Sie das Paket nach Asien oder in andere EU-Drittstaaten zurückschicken, wird’s richtig teuer“, warnen die Konsumentenschützer:innen. Im Laden gibt es kein Rücktrittsrecht, außer die Geschäfte räumen es den Käufer:innen freiwillig ein.

💻 Fake-Shops entlarven: „Mega günstige Preise? Finger weg!“ So lautet die eindringliche Warnung der AK. Betrügerische Fake-Shops versuchen, Geld und persönliche Daten zu entlocken. Shop-Bewertungen sollten geprüft und keine Vorauszahlungen geleistet werden. Unter www.fakeshop.at/shopcheck/ kann geprüft werden, ob es sich um einen seriösen oder betrügerischen Shop handelt.

Reparieren oder Tauschen

🔧 Reparieren statt Wegwerfen: Bevor man Kleidung oder Elektrogeräte aussortiert, sollten immer Gewährleistungsrechte oder Reparaturmöglichkeiten bedacht werden. Bei Mängeln gibt ein gesetzliches Recht auf Gewährleistung – bis zu zwei Jahre. Überlegenswert sind auch Tauschbörsen oder Leihgeräte.