Österreichs Ski-Elite trainiert am Mayrhofner Penken

Der ÖSV bereitet seine Skistars seit Anfang November auf den Pisten am Unterberg und Gerent auf die Wintersaison vor. Das Trainingsgebiet steht täglich für bis zu 250 Rennläufer zur Verfügung. Ski-Weltmeister Hannes Reichelt gibt am 6. Dezember beim SkiTestival Autogramme.

Die Mayrhofner Bergbahnen setzen ihre Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Skiverband auch in der Wintersaison 2025/26 fort. Seit 2021 dient das „RennParadies Unterberg“ als offizielle Trainingsstätte für den ÖSV vor Saisonbeginn. In diesem Jahr nutzten unter anderem Spitzenläufer wie Conny Hütter, Mirjam Puchner, Stefan Brennsteiner, Lukas Feuerstein und Sölden-Siegerin Julia Scheib die Trainingsmöglichkeiten. Auch die lokalen Athletinnen Stephanie Brunner, Lisa Hörhager und Lena Wechner waren unter den Trainierenden.

Mikroklima macht‘s möglich

„Die geografische Lage und das besondere Mikroklima der Region ermöglichen bereits im Spätherbst gute Pistenverhältnisse. Durch die Trainingsbedingungen vor Ort können Überseereisen zu Trainingszwecken vermieden werden, was dem ÖSV Planungssicherheit bietet“, teilen die Mayrhofner Bergbahnen mit.

Der ÖSV trainierte auch heuer wieder in Mayrhofen. © Mayrhofner Bergbahnen

Nach Abschluss der temporären ÖSV-Trainingsphase stehen am Unterberg zwei permanent präparierte Riesentorlaufstrecken für Hobby-Rennläufer zur Verfügung: die 450 Meter lange Gold-Strecke und die 200 Meter lange Silber-Strecke.

Europa Cup Damenrennen am Unterberg